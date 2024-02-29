2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 Takım ve 20 Pilot Yarışacak

Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 15 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.
Pilotlar klasmanında son üç sezonun şampiyonu Hollandalı Max Verstappen, kariyerinde 4. kez zirvede yer almak için piste çıkacak. Markalar klasmanında ise son iki yıldır zirvenin sahibi Red Bull, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor.
Geçen sezon iki kez yarış kazanan Sergio Perez, Red Bull'da yine Verstappen'in takım arkadaşı olacak.
2025 sezonunda Ferrari'ye katılacak olan Lewis Hamilton, 2013'ten beri sayısız başarılara imza attığı Mercedes ile bu sezon son kez yarışacak. George Russell, Mercedes'te Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.
Ferrari'de sözleşmesi uzatılan Charles Leclerc ile geçen sezon bir kez podyumun zirvesine çıkan Carlos Sainz, sürücü koltuğunda oturacak.
En çok Büyük Britanyalı pilot var
Formula 1'in 2024 sezonunda yarışacak pilotların ülke sıralamasında 3'er sürücü ile Büyük Britanya başı çekiyor.
Bu ülkeleri ikişer pilotla Fransa, İspanya ve Avustralya takip ediyor.
ABD, Kanada, Çin, Japonya, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Danimarka, Monako, Tayland ve Meksika'dan ise birer pilot şampiyonada piste çıkacak.
Takımların tamamı aynı sürücülerle yarışacak
Organizasyonda mücadele edecek 10 takımın tamamı, 2023 yılındaki kadrolarıyla piste çıkacak.
Formula 1 tarihinde ilk kez takımlar bir önceki sezon kadrolarında olan sürücülerle yeni sezonda da yarışacak.
AlphaTauri'nin adı değişti
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takımlar bazında isim değişikliği yaşandı.
Red Bull'un sahibi olduğu AlphaTauri takımı, 2024 sezonunda "RB" ismiyle yarışacak.
En yaşlısı Fernando Alonso
Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası F1'de 2024 sezonundaki pilotların en yaşlısı Fernando Alonso, en genci ise Oscar Piastri oldu.
Aston Martin'in deneyimli İspanyol pilotu Alonso, 42 yaş ile ilk sırada yer aldı.
Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak McLaren'in 22 yaşındaki Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise en genç pilot olarak kayıtlara geçti.
Alonso'nun 380 Grand Prix tecrübesi var
Organizasyonda toplamda 380 Grand Prix'ye katılan Fernando Alonso, bu sezon yarışan sürücüler içinde en tecrübelisi olarak öne çıkıyor.
İspanyol sürücü, tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak da listenin zirvesinde yer alıyor.
Bu sezonun pilotları arasında Lewis Hamilton 332 yarışla ikinci, Sergio Perez ise 258 yarış tecrübesiyle üçüncü sırada bulunuyor.
Üç dünya şampiyonu
F1'de 2024 sezonuna katılacak 20 pilottan 3'ü daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
Büyük Britanyalı Hamilton 7, Hollandalı Verstappen 3, İspanyol Alonso da 2 kez sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Dokuz pilotun yarış birinciliği yok
Şampiyonadaki 20 pilotun 11'i en az bir kez Grand Prix kazanırken, 9'u ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.
Lewis Hamilton 103, Max Verstappen 54, Fernando Alonso 32, Valtteri Bottas 10, Daniel Ricciardo 8, Sergio Perez 6, Charles Leclerc 5, Carlos Sainz 2, George Russell, Esteban Ocon ve Pierre Gasly ise birer kez Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.
Oscar Piastri, Lando Norris, Lance Stroll, Alexander Albon, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg henüz Grand Prix kazanamadı.
Formula 1'de 2024 sezonunda yarışacak pilotlar ve takımları şöyle:
|Pilotlar
|Takımlar
|Max Verstappen (Hollanda)
|Red Bull
|Sergio Perez (Meksika)
|Red Bull
|Lewis Hamilton (Büyük Britanya)
|Mercedes
|George Russell (Büyük Britanya)
|Mercedes
|Charles Leclerc (Monako)
|Ferrari
|Carlos Sainz (İspanya)
|Ferrari
|Oscar Piastri (Avustralya)
|McLaren
|Lando Norris (Büyük Britanya)
|McLaren
|Lance Stroll (Kanada)
|Aston Martin
|Fernando Alonso (İspanya)
|Aston Martin
|Esteban Ocon (Fransa)
|Alpine
|Pierre Gasly (Fransa)
|Alpine
|Alexander Albon (Tayland)
|Williams
|Logan Sargeant (ABD)
|Williams
|Daniel Ricciardo (Avustralya)
|RB
|Yuki Tsunoda (Japonya)
|RB
|Valtteri Bottas (Finlandiya)
|Sauber
|Zhou Guanyu (Çin)
|Sauber
|Kevin Magnussen (Danimarka)
|Haas
|Nico Hulkenberg (Almanya)
|Haas
Son Dakika › Spor › 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 Takım ve 20 Pilot Yarışacak - Son Dakika
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