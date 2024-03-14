2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı

2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı

Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan 2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı. Alptekin Canözkan birinci, Onur Mermi ikinci, Mehmet Bahçeci üçüncü ve Remzi Turgut dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

14.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı.

Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan 2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası tamamlandı. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonunda Alptekin Canözkan birinci, Onur Mermi ikinci, Mehmet Bahçeci üçüncü ve Remzi Turgut dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; dereceye giren sporcular tebrik edilirken, başarılarının devamı dilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Kayseri İl Birinciliği 3 Bant Bilardo Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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