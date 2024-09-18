2024 Offroad Şampiyonası Denizli'de!

Spor

2024 PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Denizli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 20-22 Eylül tarihlerinde Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi, Spor Toto ve ICRYPEX katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, 4 farklı kategoride 18 araç ve 36 sporcu mücadele edecek.

Sporcular, 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak yarışta, Yeşil Yayla Mahallesi'nde bulunan Pamukkale etabını 4 kez geçecek. 22 Eylül Pazar günü ise saat 12.00'de Merkezefendi Belediyesi seyirci etabı 3 kez katedilecek ve aynı gün saat 17.45'te ödül töreniyle organizasyon son bulacak.