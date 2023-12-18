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2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na Türk Tekvandocular Katılacak - Son Dakika
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2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na Türk Tekvandocular Katılacak

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na 5 milli tekvandocu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na ise 8 milli tekvandocu kota aldı. Türkiye, tekvandonun resmi programa alındığı 2000 yılından bu yana düzenlenen tüm olimpiyatlarda madalya kazanmayı başardı ve Tokyo 2020'de para tekvando branşında da madalya elde etti.

2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları\'na Türk Tekvandocular Katılacak
18.12.2023 - 12:09,
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2024 Paris Olimpiyatları'na 5, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na ise 8 milli tekvandocu kota aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından hazırlanan olimpik ve paralimpik sıralamalar sonrası Türkiye'yi Paris 2024'te temsil edecek sporcular belli oldu.

Olimpiyat Oyunları için kadınlarda Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş Aydın (+67 kilo), erkeklerde ise Hakan Reçber (68 kilo) ve Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo) kota kazandı.

Paralimpik Oyunları'na ise K44 kategorisinde olmak üzere kadınlarda Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), erkeklerde de Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo) ve Mehmet Sami Saraç (+80 kilo) katılım hakkı elde etti.

Olimpik sporcular Hatice Kübra, Nafia, Hakan ile paralimpik sporcular Meryem Betül, Gamze, Mahmut ve Fatih, ikinci olimpiyat deneyimini yaşayacak. Diğer isimler ise ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Milli tekvandocular olimpiyatları madalyasız geçmedi

Türkiye, tekvandonun resmi programa ilk defa alındığı 2000 yılından itibaren düzenlenen tüm olimpiyatlarda madalya kazanmayı başardı. Türkiye, Sidney 2000'de bronz, Atina 2004'de gümüş, Pekin 2008'de birer gümüş ve bronz, Londra 2012'de birer altın ile gümüş, Rio 2016'da bronz, Tokyo 2020'de de iki bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Türkiye, ilk kez Tokyo'da programa giren para tekvando branşında ise birer gümüş ve bronz madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber bronz madalya kazanmıştı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise Meryem Betül Çavdar gümüş, Mahmut Bozteke de bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA
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