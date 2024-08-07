2024 Satranç Türkiye Kupası'nda şampiyon Uğur Uysal oldu - Son Dakika
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Spor

2024 Satranç Türkiye Kupası'nda şampiyon Uğur Uysal oldu

Denizli'de düzenlenen 2024 Satranç Türkiye Kupası'nda Uğur Uysal birinci oldu. Organizasyona 59 ilden 663 sporcu katıldı. İlk 4'e giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

07.08.2024 10:52
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2024 Satranç Türkiye Kupası'nda şampiyon Uğur Uysal oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Denizli'de Pamukkale Satranç Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 59 ilden 663 sporcu katıldı.

Her yaştan sporcunun 11 tur boyunca şampiyonluk için hamle yaptığı organizasyonda birinciliği, Uğur Uysal elde etti. Usta adayı Miraç Melih Topuz 2'nci, uluslararası usta Umut Erdem Gündüz 3'üncü, Enes Yusuf Maruflu ise 4'üncü oldu.

Türkiye Kupası'nda ilk 4'e giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Satranç Türkiye Kupası'nda şampiyon Uğur Uysal oldu - Son Dakika

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