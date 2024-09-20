2024 Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Tamamlanacak - Son Dakika
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Spor

2024 Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Tamamlanacak

Şampiyonanın finali 28-29 Eylül'de Akdeniz Off-Road Park'ta yapılacak.

20.09.2024 10:19
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın final ayağı 28-29 Eylül tarihlerinde Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.

Yarışlar enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında düzenlenecek.

Yarışlar sonunda 2024 yılının şampiyonları belli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Tamamlanacak - Son Dakika

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