2024 Süper Enduro Şampiyonası Fethiye'de Tamamlanacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda 2024 sezonu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlanacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın final ayağı 28-29 Eylül tarihlerinde Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirilecek.
Yarışlar enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve enduro kadınlar sınıflarında düzenlenecek.
Yarışlar sonunda 2024 yılının şampiyonları belli olacak.
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