2024 Turkcell Süper Kupa İstanbul'da Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Turkcell Süper Kupa'nın 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacağını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" denildi. - İSTANBUL
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