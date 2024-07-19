2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İlk Yarışının Prolog Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İlk Yarışının Prolog Etabı Tamamlandı

ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışının prolog (sıralama) etabı tamamlandı. 54 sporcu 27 araçla katıldığı organizasyonda, sporcular Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog etabında zamanla yarıştı. Şampiyonanın birinci ayağı, 21 Temmuz Pazar günü sona erecek.

19.07.2024 19:01
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2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk yarışının prolog (sıralama) etabı tamamlandı.

ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılıyor.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında sporcular, Kaynaşlı Otokros Pisti'ndeki prolog etabını gerçekleştirdi.

Özel parkurda sıralamada yer almak isteyen pilotlar, zamanla yarıştı.

Şampiyonanın birinci ayağı, 21 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İlk Yarışının Prolog Etabı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İlk Yarışının Prolog Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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