2025-2026 Futbol Sezonu Tarihleri Belirlendi

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, 3. Lig de 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detayların ise daha sonra ilan edileceği belirtildi. - İSTANBUL