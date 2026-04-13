2025-2026 Yeşilay Curling Süper Lig Sona Erdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2025-2026 Yeşilay Curling Süper Lig Sona Erdi

2025-2026 Yeşilay Curling Süper Lig Sona Erdi
13.04.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Curling Süper Lig'de kadınlarda TEİAŞ, erkeklerde Akademi birinci oldu.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2025-2026 sezonu Yeşilay Curling Süper Lig müsabakaları sona erdi.

Erzurum Curling Salonu'nda yapılan müsabakalara, farklı illerden gelen 100 sporcu ve 20 takım katıldı.

Sekiz gün süren müsabakalarda, kadınlar kategorisinde Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü birinci olurken, Erzurum Curling Akademi ikinci, Çelebi Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler kategorisinde ise Erzurum Curling Akademi birinciliği elde etti. Müsabakalarda, Eco Spor Kulübü ikincilik, Kuzey Yamacı Spor Kulübü ise üçüncülük elde etti.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yeşilay Erzurum Şube Müdürü Emirhan Tanay ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Erzurum, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:30:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.