2025 Dakar Rallisi'nde İlk Etap Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Spor

2025 Dakar Rallisi'nde İlk Etap Sonuçları Açıklandı

Fransız Chicherit ve Avustralyalı Sanders, Dakar Rallisi'nin birinci etabında kazananlar oldu.

04.01.2025 17:47
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2025 Dakar Rallisi'nin 1. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Guerlain Chicherit, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

Suudi Arabistan'daki 47. Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Bişa kentindeki 413 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 35 dakika 53 saniyelik derecesiyle X-Raid takımından Chicherit elde etti.

ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo), Fransız pilotun 50 saniye arkasında ikinci, Güney Afrikalı Saood Variawa (Toyota Gazoo) da liderin bir dakika 3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son şampiyon İspanyol Carlos Sainz (Ford M-Sport) ise birinci etapta 7. sırayı aldı.

Motosiklette lider Sanders

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 4 saat 41 dakika 27 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı pilotu, 2 dakika 4 saniye sonra bitiş çizgisine giden son şampiyon ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 26 saniye geriden gelen Botsvanalı Ross Branch (Hero) takip etti.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bişa kentindeki 967 kilometrelik parkurda yarın ve 6 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek.

Sürücüler, iki gün sürecek maraton etabının ilk bölümünde geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşmaya çalışacak. Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek yarışmacılar, ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacak.

2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Motosiklet, Otomobil, Guerlain, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Dakar Rallisi'nde İlk Etap Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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