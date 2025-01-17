2025 Dakar Rallisi'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

2025 Dakar Rallisi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

Yazeed Al Rajhi otomobil, Daniel Sanders ise motosiklet kategorisinde 2025 Dakar Rallisi şampiyonu oldu.

17.01.2025 16:17
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2025 Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi, Shubaytah kentindeki 61 kilometrelik 12. etapla sona erdi.

2025 Dakar Rallisi'nin 12. etabını, otomobil kategorisinde Toyota Gazoo ekibinden Brezilyalı Lucas Moraes, motosiklet sınıfında Güney Afrikalı Michael Docherty zirvede tamamladı.

Otomobil sınıfında son etabın ardından Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi (Overdrive), genel klasmanda şampiyonluğunu ilan etti.

Bu kategoride Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo) ikinci, Ford M-Sport ekibinden İsveçli Mattias Ekström ise üçüncü oldu.

Dakar Rallisi'nde 5 kez şampiyon olan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) ise organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Motosiklet kategorisinde Sanders şampiyon oldu

Organizasyonun 12. etabını motosiklet sınıfında Güney Afrikalı Michael Docherty zirvede tamamladı.

Motosiklet kategorisinde tamamlanan son etabın ardından genel klasmanda zirvede yer alan Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), kariyerinin ilk Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sınıfı Monster Energy Honda ekibinden İspanyol Tosha Schareina ikinci, aynı takımdan Fransız Adrien Van Beveren ise üçüncü sırada tamamlayarak podyumda yer aldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Etkinlikler, Motosiklet, Otomobil, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 Dakar Rallisi'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika

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