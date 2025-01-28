2025 EuroLeague Final Four, Abu Dhabi'de Yapılacak - Son Dakika
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Spor

2025 EuroLeague Final Four, Abu Dhabi'de Yapılacak

2025 EuroLeague Final Four'u, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Etihad Arena'da düzenlenecek. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsilcilerimiz de mücadele edecek.

28.01.2025 12:24
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EUROLEAGUE'de 2025 Final Four'unun 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de oynanacağı açıklandı.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un adresi belli oldu. 2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

Öte yandan 23 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun biletleri 26 Şubat tarihinde satışa sunulacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 2025 EuroLeague Final Four, Abu Dhabi'de Yapılacak - Son Dakika

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