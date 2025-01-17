2025 Kadınlar Federasyon Kupası Finalistleri Belli Oldu

Basketbolda 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalistler belli oldu.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan yarı final müsabakasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 01 Adana Basketbol'u 86-58 mağlup ederek final biletini alan ilk takım oldu.
Diğer yarı finalde ise Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor'u 64-61 yenerek adını finale yazdırdı.
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile Lidya Gaden City Turgutlu Belediyespor arasındaki final, 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
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