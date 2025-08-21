2025 Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yaklaşıyor

2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Maçlar, TRT kanalları ve Tayland'da düzenlenecek2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı da mücadele edecek. Altı kıtadan toplam 32 ülkenin yer alacağı şampiyonada bir ilki başarmak isteyen milliler, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu apoletlerine eksik olan 'dünya şampiyonu' apoletini de eklemeye çalışacak.

Son Milletler Ligi şampiyonu İtalya, Miletler Ligi finalisti ve dünyanın iki numarası Brezilya, erkek voleybolundaki egemenliğine kadın voleybolunu da eklemek isteyen Polonya, Asya voleybolunun devleri Çin ve Japonya, turnuva takımı Amerika Birleşik Devletleri ve son dünya şampiyonu Sırbistan, turnuvanın bugüne dek olan en çekişmeli turnuva olacağına dair yorumları kanıtlar şekilde salonda yerini alacak.

Dünyanın en çok takip edilen takım sporlarının başında gelen voleybolun kadın milli takımlarının şampiyonası TRT ekranlarında yer alacak. Şampiyonanın tüm heyecanı ve rekabeti TRT Spor, TRT Spor Yıldız, TRT 1 ve Tabii Spor'da yer alacak. - İSTANBUL