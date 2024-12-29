2025 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da

Spor

2025 Türkiye Salon Kürek (Ergometre) Şampiyonası, 11 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yeni yılın ilk kürek şampiyonası MSÜ Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Yarışlar; büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorileri ile para kürek PR2 ve PR3 sınıflarında yapılacak.