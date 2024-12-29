2025 Türkiye Salon Kürek (Ergometre) Şampiyonası, 11 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, yeni yılın ilk kürek şampiyonası MSÜ Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.
Yarışlar; büyükler, 23, 19, 17 ve 15 yaş altı kategorileri ile para kürek PR2 ve PR3 sınıflarında yapılacak.
Son Dakika › Spor › 2025 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?