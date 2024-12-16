2025 UEFA Süper Kupa Udine'de

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2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde oynanacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ekibin karşı karşıya geleceği Süper Kupa müsabakasına, Friuli Stadı ev sahipliği yapacak.