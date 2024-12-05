2025 Voleybol Şampiyonası Grupları Belli Oldu

Spor

Çin'de düzenlenecek FIVB 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde A Grubu'nda yer aldı.

Milli takım, grup aşamasında ev sahibi Çin'in yanı sıra Mısır, ABD, Tayland ve Fas ile mücadele edecek.

24 takımın katılımıyla 18-31 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Jiangmen şehri ev sahipliği yapacak.