2025 Yaz Gençlik Kampları Başvuru Süreci Devam Ediyor

Elazığ'da her yıl düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor. İlk 5 dönem için başvuru son tarihinin 9 Haziran, kalan dönemler için ise 13 Temmuz olduğu bildirildi. Başvuruların internet üzerinden veya online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerin en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebileceğini aktarıldı.

Her kamp dönemi 6 gün sürerken, kampların kız ve erkek dönemleri olarak ayrı ayrı olarak planlandığı, ücretsiz olduğu ve katılımcıların ulaşım da dahil olmak üzere tüm giderleri bakanlık tarafından karşılanacağı ifade edildi. - ELAZIĞ