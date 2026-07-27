2026-2027 Futbol Yayınları Belirlendi - Son Dakika
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2026-2027 Futbol Yayınları Belirlendi

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Yeni sezonda Türkiye'de futbol yayınları, TRT, beIN Sports, S Sport ve D-Smart gibi kanallarda olacak.

Futbolda 2026-2027 sezonunda Türkiye'de televizyon yayını yapılacak organizasyonların adresleri netleşiyor.

Avrupa kupalarından Trendyol Süper Lig'e Avrupa'nın 5 büyük liginden yerel kupalara kadar birçok organizasyonu futbolseverlerle buluşturacak televizyon kanalları ve dijital platformlar, 27 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla büyük ölçüde şekillendi.

Futbolseverler, yeni sezonda UEFA organizasyonlarını, Türkiye ile Avrupa'nın önde gelen liglerini ve Güney Amerika ile Asya futbolunu, farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden takip etme imkanı bulacak.

UEFA organizasyonları TRT'de

Yeni sezonda UEFA'nın kulüpler düzeyindeki turnuvaları, TRT ve tabii dijital platformundan yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa, TRT ile tabii'de ekranlara gelmeye devam edecek. TRTve tabii, İngiltere Federasyon Kupası müsabakalarını da futbolseverlerle buluşturacak.

Süper Lig ile 1. Lig, beIN Sports'ta

Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig, 2026-2027'de de beIN Sports'tan izleyicilerle buluşacak.

İngiltere Premier Lig ile Fransa Ligue 1 maçları da beIN Sports ekranlarında takip edilebilecek.

7 ligin yayını, S Sport'ta olacak

S Sport, yeni sezonda da Avrupa futbolunun önemli liglerini yayımlamaya devam edecek.

İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie ve İskoçya Premiership'in yanı sıra Suudi Arabistan Pro Ligi, S Sport'tan ekranlara gelecek.

Güney Amerika ve Asya futbolu D-Smart'ta

D-Smart, 2026-2027 sezonunda Güney Amerika ve Asya'daki birçok organizasyonu futbolseverlerle buluşturacak.

Brezilya ve Arjantin liglerinin yanı sıra Asya Şampiyonlar Ligi, Asya Kupası ve 2030 Dünya Kupası Asya Elemeleri, D-Smart'ta yayımlanacak.

Yerel kupalar ve alt ligler

Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa, yeni sezonda da ATV ve A Spor'dan ekranlara gelmeye devam edecek.

Bu iki televizyon kanalı, UEFA Uluslar Ligi maçlarını da izleyicilerle buluşturacak.

Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig müsabakaları ise Tivibu Spor'da yayımlanacak.

Kaynak: AA

Televizyon, Türkiye, S Sport, Futbol, beIN, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026-2027 Futbol Yayınları Belirlendi - Son Dakika

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