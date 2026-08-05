2026-2027 Kadınlar Basketbol Ligi Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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2026-2027 Kadınlar Basketbol Ligi Fikstürü Çekildi

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2026-2027 Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde fikstür kura çekimi yapıldı.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi-Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Yönetmeni Ozan Yıkılmaz, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ali Türkmen, "Sözlerime ligin isim sponsoru olan Halkbank'a bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu sezon da isim sponsorumuz olan Halkbank ile 2026-2027 Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi kura çekimi için bir araya geldik. Bugün gerçekleştireceğimiz fikstür kura çekimiyle birlikte 2026-2027 sezonunun heyecanını hep birlikte yaşamaya başlıyoruz. Yeni sezonun fair play anlayışının ön planda olduğu, sakatlıksız ve tüm kulüplerimizin hedefleri doğrultusunda başarılı bir mücadele sergilediği bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yeni sezon hakkında bilgilendirme yapan Ozan Yıkılmaz ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin şampiyonu İstanbul Utku ve finalist Konya Basket'e, ayrıca ligimize katılan Gallardo ve TED Ankara Kolejliler takımlarımıza sizlerin huzurunda tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Böylelikle 2026-2027 sezonunda ligimiz 8 farklı şehirden 11 takımımızın katılımı ile gerçekleşecek. Ligimizin normal sezonu 10 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Mart tarihinde sonlanacak. Ligimizin isim sponsoru olan ve bu süreçte Türk kadın basketboluna vermiş oldukları katkıdan dolayı Halkbank'a teşekkür etmek isterim. Tüm sezon hem saha içinde hem de saha dışında emek verecek olan tüm takımlarımız ve basketbol paydaşları için başarılı bir sezon diliyorum."

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Gallardo-İstanbul Utku

Konya Basket-Darıca Basketbol Feneri

Emlak Konut Gelişim-TED Ankara Kolejliler

Bodrum Basketbol-Seçil Kauçuk Mersin Basketball

Fenerbahçe Gelişim-Kırklareli Belediyesi Vefa İlaç

Aslan Yol Burhaniye Belediyespor, ilk haftayı bay geçecek.

Kaynak: AA

Halkbank, Fikstür, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026-2027 Kadınlar Basketbol Ligi Fikstürü Çekildi - Son Dakika

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