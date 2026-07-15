Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri doğrultusunda ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak.
Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ile 20.00'de oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak.
Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
Son Dakika › Spor › 2026-2027 Süper Lig Maç Saatleri Açıklandı - Son Dakika
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