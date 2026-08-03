2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası Başladı

2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası Başladı
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Alanya'da başlayan şampiyonaya 47 takım ve 167 sporcu katılıyor. Ödül töreni 6 Ağustos'ta.

2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleriyle Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 28 erkek ve 19 kadın olmak üzere 47 takımdan 167 sporcu katılıyor.

Açılışta konuşan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Alanya Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti. Alanya'nın sahip olduğu spor tesisleri ve organizasyon tecrübesine dikkati çeken Yıldız, şampiyonanın sporcular için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ilk grup karşılaşmalarının oynandığı organizasyon, grup ve ikinci tur maçlarının ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarıyla devam edecek. Şampiyona, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Ağustos, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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