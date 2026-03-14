2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu başladı - Son Dakika
2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu başladı

2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu başladı
14.03.2026 09:55
2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu başladı.

2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu başladı.

Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden startı verilen ve iki gün sürecek yarışta 45 bisikletçi, yaklaşık 300 kilometre pedal çevirecek.

Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde şehitleri saygı, minnet ve rahmetle anmak; birlik, beraberlik ve milli bilinci pekiştirmek amacıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, Büyükçekmece'nin ardından Silivri, Tekirdağ, Malkara, Keşan ve Gelibolu'dan geçerek Çanakkale Şehitleri Anıtı'na ulaşacak.

Bisikletseverler, İstanbul'dan aldıkları toprağı Çanakkale Şehitliği'ne ulaştıracak.

Organizasyonda, üç para bisiklet sporcusu da mücadele edecek. Para bisikletçiler, "spor herkes içindir" anlayışını temsil edecek.

Turun sonunda Çanakkale'den getirilecek şehitlik toprağı da 18 Mart'ta Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı çevresindeki zeytin ağaçlarının dibine bırakılacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu başladı - Son Dakika

