2026 Dünya Kupası Aztek Stadı'nda Başlayacak - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası Aztek Stadı'nda Başlayacak

10.06.2026 11:33
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Meksika'nın Aztek Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na 5 maçla ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında kapılarını futbolseverlere açacak tarihi Aztek Stadı (Estadio Azteca), toplam 5 maça ev sahipliği yapacak.

Meksika'nın başkenti Mexico'da yer alan, futbol dünyasının en ikonik yapıları arasında yer alan ve turnuva boyunca Mexico City Stadı olarak adlandırılan stat, Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla birlikte üçüncü kez bir açılış maçına ev sahipliği yapacak ilk stat olarak tarihe geçecek.

Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'nın açılış ve final karşılaşmalarının oynandığı statta 3 grup maçının yanı sıra son 32 ve son 16 turlarında birer müsabaka yapılacak.

Önemli anların sahnesi

1966 yılında inşa edilen 83 bin seyirci kapasiteli stat, dünya futbol tarihinde önemli anlara şahitlik etti.

1970'te Brezilya'nın, 1986'da ise Arjantin'in şampiyonluk kupasını kaldırdığı stadın en unutulmaz isimlerinin başında Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona geliyor.

Arjantinli futbol efsanesi, Aztek Stadı'nda attığı iki tarihi golle ülkesine Dünya Kupası'nı getirmeyi başardı.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanan çeyrek final maçında meşin yuvarlağı eliyle ağlara gönderen Maradona, futbol literatürüne 'Tanrının eli' (The hand of god) olarak geçen golü kaydetti.

Maradona aynı maçta unutulmaz bir gol daha atmayı başardı.

Kendi yarı sahasından aldığı topla birçok İngiliz oyuncuyu çalımlayarak golünü atan Maradona'nın bu golü de kayıtlara 'Yüzyılın golü' (Gol del Siglo) diye geçti. Uruguaylı spiker Victor Hugo Morales'in canlı yayında golü anlatırken Maradona için yaptığı 'Kozmik Uçurtma' benzetmesi ise Arjantinli efsanenin lakapları arasına girdi.

1970 Dünya Kupası yarı finalinde İtalya'nın Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-3 yendiği maçta, Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer'in omzu çıkmasına rağmen oyundan çıkmayıp kolu bandajlı bir şekilde ortaya koyduğu mücadelenin yanı sıra Brezilyalı Pele'nin kafa vuruşunu çizgi üzerinde kurtaran İngiliz kaleci Gordon Banks'in 'Yüzyılın kurtarışı'na (Save of the century) da Aztek Stadı ev sahipliği yaptı.

Turnuva boyunca Mexico City Stadı olarak anılacak stat, 2011 yılında düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finaline ev sahipliği yaptı. Meksika'nın kupayı kazandığı finali takip eden 98 bin 943 kişilik taraftar topluluğu, bu organizasyondaki seyirci rekorunu kırdı.

Dünya Kupası için yenilendi

Latin Amerika'nın en büyük stadı olan Azteka Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası için yenilendi.

Yaklaşık 2 yıl süren geniş kapsamlı modernizasyon çalışmalarında taraftar deneyimi, sürdürülebilirlik ve teknoloji ön plana çıkarıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında stadın internet altyapısı güçlendirildi, yüksek çözünürlüklü LED ekranlar yerleştirildi, enerji tasarrufu için güneş panelleri kurulurken saha zemini ve soyunma odaları tamamen yenilendi. Ayrıca taraftarların görüş açısını ve konforunu artıracak yeni koltuk düzenlemeleri yapıldı.

Stat, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı törende Meksika ile Portekiz arasında oynanan maçla yeni dönemine başladı.

Maç programı

Mexico City Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın: Meksika-Güney Afrika

18 Haziran: Özbekistan-Kolombiya

25 Haziran: Çekya-Meksika

1 Temmuz: Son 32 turu

6 Temmuz: Son 16 turu

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası Aztek Stadı'nda Başlayacak - Son Dakika

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