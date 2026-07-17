2026 Dünya Kupası Finali'nin Hakemi Açıklandı - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası Finali'nin Hakemi Açıklandı

2026 Dünya Kupası Finali\'nin Hakemi Açıklandı
17.07.2026 10:06
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İspanya - Arjantin finalini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Maç 19 Temmuz'da.

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak İspanya - Arjantin final karşılaşmasının hakemi açıklandı. New Jersey Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise vatandaşları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh olacak. Mücadelede Yedek Yardımcı Hakem olarak da yine Ürdün'den Mohammad Alkalaf yer alacak.

Slavko Vincic, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Brezilya - Fas ve Ürdün - Cezayir arasındaki karşılaşmaları yönetti. Vincic, son 32 turunda oynanan Meksika - Ekvador maçında da düdük çaldı.

Kariyerinde daha önce UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri de bulunan Vincic, EURO 2024'te ise Fransa - İspanya yarı finalini yönetmişti.

Sloven hakem, 24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan ve golsüz sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arjantin, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası Finali'nin Hakemi Açıklandı - Son Dakika

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