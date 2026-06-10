2026 Dünya Kupası Mexico City'de Başlıyor - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası Mexico City'de Başlıyor

10.06.2026 11:12
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Mexico City, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika'nın başkenti olan Mexico City, üç ülkede 16 farklı sahada düzenlenecek 104 maçtan oluşan tarihin en büyük Dünya Kupası'nın açılışını yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika müsabakasına kapılarını açacak Mexico City, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından futbolun en büyük turnuvasına üçüncü kez ev sahipliği yaparak en fazla açılış maçının oynandığı şehir olarak tarihe geçecek.

1970 ve 1986'da oynanan iki Dünya Kupası sonrası gözler bir kez daha Mexico City'ye çevrilecek.

Toplam 5 maçın oynanacağı Mexico City, ülkenin önemli bir siyasi, kültürel, eğitimsel ve finansal merkezi. Batı Yarımküre'nin en büyük metropol alanı olan Mexico City yaklaşık 23 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fazla İspanyolca konuşulan şehri olarak öne çıkmaktadır.

Turnuvanın festival havasında geçmesi planlanıyor

Mexico City yetkilileri ve organizasyon komitesi, Dünya Kupası için ülkeye gelenlerin festival havasını yaşayabilmesi için geniş kapsamlı bir gündem belirledi.

Güvenli ve aile dostu olarak tasarlanan merkezlerde turnuvanın 104 karşılaşması canlı yayımlanacak.

Zocalo Meydanı'nda oluşturulacak fan zone alanında dev ekranda maç yayınının yanı sıra konserler verilecek ve Meksika mutfağını tanıtan stantlar yer alacak. Böylelikle çeşitli spor etkinlikleri ve gastronomi deneyimleri yaşatılarak futbol tutkusuyla kültürler bir araya gelecek.

Spora düşkün bir şehir

Yılda ortalama 75 profesyonel futbol maçına ev sahipliği yapan Mexico City, Kuzey Amerika'da üç profesyonel futbol takımına sahip tek şehir.

Mexico City takımları olan Club America, Club UNAM ve Cruz Azul, Liga MX'de mücadele ediyor.

İki FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan şehirde, Orta Amerika ve Karayip Oyunları'nın ilkinin yanı sıra Pan Amerikan Oyunları, 1968 Olimpiyat Oyunları ve birçok spor organizasyonu gerçekleştirildi.

Tarihi rekorun sahibi: Mexico City Stadı

Dünya Kupası'nın en büyük statlarından biri olan ve 1966 yılında yapılan Mexico City Stadı, üçüncü kez FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk stadyum olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası için kapsamlı bir şekilde yenilenen stat, yaklaşık 2 yıl süren tadilatın ardından Meksika ile Portekiz arasında oynanan hazırlık maçıyla kapılarını futbolseverlere açtı.

1970 ve 1986'daki iki heyecan dolu Dünya Kupası'nın hem açılış hem final maçlarının oynandığı 83 bin kişilik Mexico City Stadı (Aztek Stadı), Pele ve Diego Armando Maradona'nın kaldırdığı kupalara da şahitlik etti.

2011 yılındaki 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Meksika'nın Uruguay'ı 2-0 yenerek şampiyon olduğu final maçına da ev sahipliği yapan stat, 98 bin 943 kişilik seyirciyle bu turnuvadaki en kalabalık taraftar rekorunu kırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası Mexico City'de Başlıyor - Son Dakika

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