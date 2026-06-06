2026 Dünya Kupası'nda Yeni Kurallar - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası'nda Yeni Kurallar

06.06.2026 11:12
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçı hızlandıracak yeni kural değişiklikleri uygulanacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bazı yeni kurallar resmi olarak ilk kez uygulanacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2026 Dünya Kupası'nda maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik birçok kural değişikliğini uygulama kararı aldı.

Taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile VAR'ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemeler, hazırlık maçlarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında hakemler tarafından resmi olarak uygulamaya konulacak.

Kale vuruşu ve taç atışlarında 5 saniyelik geri sayım

Dünya Kupası'nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak.

Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek.

Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

Oyuncu değişikliği ve sakatlanan futbolcular için yeni uygulama

Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak.

Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterebilecek. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabilecek.

VAR'ın dahil olduğu konulara düzenleme

Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebilecek.

Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebilecek.

İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanabilecek.

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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