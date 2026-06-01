2026 Dünya Kupası'nın Resmi Topu: Trionda - Son Dakika
01.06.2026 11:25
Trionda, 2026 FIFA Dünya Kupası için tasarlandı; üç ülkeyi simgelerken teknolojik yenilikler sunuyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi üç ülkeyi simgeleyecek resmi maç topu "Trionda", karar verme sürecine de destek olma özellikleriyle de dikkati çekiyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Trionda", İspanyolca'da "üç dalga" anlamına gelirken yenilikçi tasarım özellikleriyle turnuvada ilk kez üç ülkenin ev sahipliği yapmak üzere bir araya gelmesini simgeliyor.

Üç ev sahibi ülkeye saygı amacıyla kırmızı, yeşil ve mavi renk şemasına sahip top, maçlardan önce şarj edilecek.

Her ev sahibi ülkeyi temsilen topun üzerinde Kanada için akçaağaç yaprağı, Meksika için kartal ve ABD için yıldız bulunuyor.

Gelişmiş teknoloji

FIFA'ya göre "Trionda", birçok önemli performans yeniliğine sahip. Dört panelli yapısı, kasıtlı olarak derin dikişler içerir ve top havada ilerlerken yeterli ve eşit dağılımlı sürtünme sağlayarak optimum uçuş stabilitesi üreten bir yüzey oluşturuyor.

Ek olarak, yalnızca yakından görülebilen kabartmalı ikonlar, ıslak veya nemli koşullarda topa vururken veya top sürerken tutuşu artırıyor.

Son teknoloji ürünü 500 Hz hareket sensörü çipi, topun hareketinin her unsuruna dair bilgi de sağlıyor.

Bu teknoloji, video yardımcı hakem sistemine gerçek zamanlı olarak hassas veriler göndererek, ofsayt pozisyonları da dahil olmak üzere maç hakemlerinin karar verme süreçlerini geliştiriyor.

Hareket sensörlü top, tam şarjla yaklaşık 6 saat kullanılabilirken her kullanımdan önce şarj edilecek.

Kaynak: AA

