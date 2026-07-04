2026 Dünya Kupası Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları tamamlandı. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna kaldı. Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.
FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Kanada - Fas
Paraguay - Fransa
ABD - Belçika
Portekiz - İspanya
Brezilya - Norveç
Meksika - İngiltere
Arjantin - Mısır
İsviçre - Kolombiya - İSTANBUL
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