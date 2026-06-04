2026 FIFA Dünya Kupası Üç Ülkede

23. FIFA Dünya Kupası ilk kez üç ülkede birden düzenleniyor: ABD, Meksika ve Kanada.

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri ??arasında 48 takım yarışacak.

Bu interaktif takvimde, turnuvanın 104 maçının tümünün tarihlerini, saatlerini, sonuçlarını, grup sıralamalarını ve eleme aşaması eşleşmelerini görüntüleyebilirsiniz.