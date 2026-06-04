23. FIFA Dünya Kupası ilk kez üç ülkede birden düzenleniyor: ABD, Meksika ve Kanada.
11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri ??arasında 48 takım yarışacak.
Bu interaktif takvimde, turnuvanın 104 maçının tümünün tarihlerini, saatlerini, sonuçlarını, grup sıralamalarını ve eleme aşaması eşleşmelerini görüntüleyebilirsiniz.
Son Dakika › Spor › 2026 FIFA Dünya Kupası Üç Ülkede - Son Dakika
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