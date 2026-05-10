Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen 2026 Gelibolu Triatlonu başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2026 Gelibolu Triatlonu'na start saat 07.30'da Tarihi Gelibolu Yarımadası Eceabat ilçesindeki Eski Jandarma Kampı'nda verildi. Triatlona farklı yaş gruplarından 200 sporcu katıldı. Yarışçılar 1,9 kilometre yüzme yarışının ardından, 90 kilometrelik bisiklet daha sonra 21 kilometrelik koşu parkurunun ardından zorlu parkuru tamamlayacak. Sporculara, yarış sonrası törenle ödülleri takdim edilecek. - ÇANAKKALE