2026 Gelibolu Triatlonu Sona Erdi

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 2026 Gelibolu Triatlonu Orta Mesafe Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve çeşitli kurumların işbirliğiyle düzenlenen organizasyona 193 sporcu katıldı.

Şampiyonada sporcular 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan zorlu parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Türkiye Triatlon Federasyonu Bayram Yalçınkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımlar Şube Müdürü Sedat Bektaş verdi.