2026 Güreş Şampiyonası Kazakistan'da

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin Kazakistan olarak değiştirildiğini duyurdu.
UWW'nin açıklamasına göre şampiyona, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde başkent Astana'daki Barys Arena'da gerçekleştirilecek.
Böylelikle Astana, 7 yıl sonra yeniden Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Organizasyonun daha önce Bahreyn'in Manama kentinde düzenleneceği açıklanmıştı.
