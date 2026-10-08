2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Antalya etabına gönüllü başvuruları başladı - Son Dakika
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2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Antalya etabına gönüllü başvuruları başladı

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Hentbol Federasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 3-7 Aralık'ta Antalya etabı için gönüllü başvurularını başlattı. Başvurusu olumlu sonuçlananlarla iletişime geçilecek; A Milli Kadın Hentbol Takımı C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın Antalya etabında görev almak isteyen gönüllü başvurularının başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın da yer aldığı 2026 Avrupa Şampiyonası'nın 3-7 Aralık tarihlerinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Türkiye etabında görev almak üzere gönüllülerin arandığı bildirildi.

Açıklamada konuyla ilgili, "Gönüllülerin görevlendirmeleri; organizasyonun ihtiyaçları, adayların yetkinlikleri, yabancı dil seviyeleri dikkate alınarak Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından planlanacak. Başvurusu olumlu sonuçlanan gönüllülerle iletişime geçilerek görev alanları ve organizasyon programı hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacak. Gönüllü ekibinde yer almaya hak kazanan adayların görev alanları Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından organizasyon ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek." ifadelerine yer verildi.

Organizasyonda kadın milli takımı, C Grubu'nda Danimarka, İspanya ve Yunanistan ile mücadele edecek.

Kaynak: AA
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