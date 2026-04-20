2026 Kadınlar Dünya Kupası Kura Çekimi Yarın

20.04.2026 09:37
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası kura çekimi yarın Berlin'de TSİ 19.00'da yapılacak.

Basketbolda FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi yarın yapılacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 19.00'da başlayacak ve FIBA YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

FIBA sıralamasına göre 16 ülkenin 4 torbaya dağıtıldığı kura çekiminde ev sahibi Almanya A Grubu'nda yer alacak. Her grupta Avrupa'dan en fazla 2, Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya'dan en fazla birer takım bulunacak.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Onur Listesi töreni gerçekleştirilecek.

Kura çekimi öncesi takımların yer aldığı torbalar şöyle:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

Kaynak: AA

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
