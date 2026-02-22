2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Günleri - Son Dakika
2026 Kış Olimpiyatları'nda Madalya Günleri

22.02.2026 19:48
İtalya'da sona eren olimpiyatlarda 5 branşta madalyalar dağıtıldı. ABD buz hokeyinde şampiyon oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın son gününde 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 16. gününde bobsled, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi branşlarında madalya mücadelesi yapıldı.

İsveçli Ebba Andersson, kayaklı koşu kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasik kategorisinde 2 saat 16 dakika 28.2 saniyelik derecesiyle altın madalya aldı. İsveçli sporcu, oyunları bir altın, 3 gümüş olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Bu dalda Norveçli Heidi Weng gümüş, İsviçreli Nadja Kaelin bronz madalyayı boynuna taktı.

Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback ve Johanna Heldin'den oluşan İsveç, curling kadınlar finalinde İsviçre'yi 6-5 yenerek altın madalyaya ulaştı. İsveç, bu kategoride 4'ü altın olmak üzere üst üste 6 olimpiyatta madalya alma başarısı gösterdi. İsviçre'nin gümüş madalyada kaldığı kategoride Kanada bronz madalya kazandı.

Çinli Gu Eileen, serbest stil kayak kadınlar halfpipe kategorisinde 94,75 puanla üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Gu Eileen, serbest stil kayakta olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan (6) sporcusu oldu. Bir diğer Çinli sporcu Li Fanghui gümüş, Büyük Britanyalı Zoe Atkin ise bronz madalyaya uzandı.

Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel ve Georg Fleischhauer'in yer aldığı Almanya, 3.37.57'lik zamanıyla erkekler 4'lü bobsled kategorisinde altın madalya elde etti. Margis, bobsled disiplininde 5 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu oldu. Bu kategoride diğer bir Almanya ekibi gümüş, İsviçre ise bronz madalyayla oyunları tamamladı.

Olimpiyatların son madalya mücadelesi, buz hokeyi erkekler kategorisinde gerçekleştirildi. Final maçında Kanada'yı uzatma periyodunda 2-1 yenen ABD, kış oyunlarında 2010'dan beri ilk madalyasını, 1980'den bu yana ise ilk şampiyonluğunu elde etti. Kanada'nın gümüş madalyada kaldığı kategoride Finlandiya ise bronz madalyayla oyunları noktaladı.

Kış olimpiyatları, bugün TSİ 22.30'da Verona Olimpik Arena'da gerçekleştirilecek kapanış töreniyle son bulacak.

Kaynak: AA

