2026 Kış Oyunları Erzurum'da Başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Erzurum'da düzenlenen 2026 Kış Oyunları, kar voleybolu müsabakalarıyla başladı.

Federasyonun açıklamasına göre 16 Şubat'a kadar sürecek oyunlarda kar voleybolunun yanı sıra snowboard, kayak alp disiplini, kayak kuzey disiplini, kar boccesi ve buz tırmanışı branşlarında müsabakalar yapılacak.

Organizasyonda 98 üniversiteden toplam 480 sporcu mücadele edecek.