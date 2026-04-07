2026 Yağlı Güreş Takvimi Açıklandı

07.04.2026 21:59
TGGF, 2026 yılı yağlı güreş takvimini duyurdu. Lig, 8 etaptan oluşacak; Kırkpınar ise Temmuz'da.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), 2026 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini açıkladı.

Faaliyet programına göre CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, bu yıl 8 etaptan oluşacak.

Dördüncüsü düzenlenecek organizasyonun ilk etabına, 24-26 Nisan tarihlerinde Gaziantep ev sahipliği yapacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabını, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri oluşturacak.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası, İstanbul'da düzenlenecek

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş'in daha önce düzenlemeyi planladıklarını açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez federasyonun faaliyet programında yer aldı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreşleri, 20 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

Öte yandan, Gelişim Ligi kapsamında faaliyet takviminde 11 güreş organizasyonu bulunuyor.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin etapları

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2026 sezonu programı şöyle:

24-26 Nisan/ Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri

8-10 Mayıs/ Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri

22-24 Mayıs/ Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri

12-14 Haziran/ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

24-26 Temmuz/ Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri

7-9 Ağustos/ Vezirköprü Belediyesi Kunduz Yağlı Güreşleri

21-23 Ağustos/ Balıkesir Büyükşehir Belediyesi-Karesi Belediyesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri

4-6 Eylül/ 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:34:04. #7.12#
