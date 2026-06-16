İstanbul 2027 Avrupa Oyunları logosu tanıtıldı - Son Dakika
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İstanbul 2027 Avrupa Oyunları logosu tanıtıldı

16.06.2026 17:29
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Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi, 2027 Avrupa Oyunları'nın logosunu ve kurumsal kimliğini duyurdu. Logoda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü silueti yer alıyor. 26 spor dalındaki organizasyon, Olimpiyat kota fırsatı da sunacak.

Avrupa'nın en büyük çoklu spor organizasyonu 2027 Avrupa Oyunları'nın logosu ve kurumsal kimliği, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi tarafından duyuruldu.

İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Avrupa'nın en başarılı sporcuları bir araya gelecek.

Yüzyıllardır kültürlerin, kıtaların ve medeniyetlerin kesişim noktası İstanbul'un ruhunu yansıtan logo tasarımı, tüm kurumsal kimlik çalışmalarının yüzü olacak.

Logonun merkezinde Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silueti yer alıyor.

22'si Olimpik olmak üzere 26 spor dalının yer alacağı İstanbul 2027, hem Avrupa'nın en elit sporcularına hem de şehri dolduracak taraftarlara unutulmaz deneyim yaşatacak.

Ayrıca organizasyon, birçok dalda Olimpiyat Oyunları'na kota kazanma fırsatı da sunacak.

İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Veli Ozan Çakır, İstanbul'un her zaman büyük hedeflerin şehri olduğunu belirterek "4. Avrupa Oyunları da bu olağanüstü şehrin potansiyelini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlama fırsatı sunuyor. Ekibimiz, buraya gelecek her bir sporcunun Türk misafirperverliğinin sıcaklığını hissetmesi ve dünya standartlarında koşullarda mücadele edebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Avrupa'yı bir yıl sonra İstanbul'da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Organizasyona yaklaşırken atılan bu adımdan duyduğu heyecanı dile getiren EOC Başkanı Spyros Capralos, "Bugün, İstanbul 2027'ye tam bir yıl kalmasının coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Avrupa Oyunları kıtamız için artık çok özel bir gelenek haline geldi ve İstanbul'un bu çıtayı çok daha yukarı taşıyacağına inancımız tam. Türkiye'nin spora olan köklü tutkusu, dünya çapındaki dev organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapma tecrübesi ve organizasyon komitesi ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği bize büyük bir güven veriyor. Önümüzdeki yıl dünyanın en büyüleyici şehirlerinden birinde, hem sporcuların hem de taraftarların hafızalarından silinmeyecek bir deneyime ortak olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

EOC 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı ve EOC Yönetim Kurulu Üyesi Mihai Covaliu ise Avrupa'nın bir yıl sonra düzenlenecek büyük şölen için İstanbul'da tek yürek olacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli dönüm noktasında, sadece bir spor organizasyonunun geri sayımını yapmıyoruz; aynı zamanda sporun insanları bir araya getirme, yeni fırsatlar yaratma; uluslar, kültürler ve nesiller arasında sarsılmaz köprüler kurma gücünü kutluyoruz. İstanbul 2027'nin sembolünün bir köprü olması tesadüf değil. Bu köprü sadece kıtaları değil; sporcuları hayalleriyle, ülkeleri birbirleriyle ve yeni nesil şampiyonları Los Angeles 2028 Olimpiyatları'ndaki gelecekleriyle bağlıyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca bu heyecan katlanarak büyüyecek. Avrupa'nın en yetenekli binlerce sporcusu, uluslararası sporun en büyük sahnelerinden birinde yarışmak, ilham vermek ve olimpiyat rüyalarını gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürecek. Türkiye'deki ortaklarımız ve organizasyon komitesi ile birlikte sadece bir spor etkinliği organize etmiyoruz, tüm Avrupa'da spor adına kalıcı bir miras bırakacak bir birliğin, mükemmeliyetin ve dostluğun kutlamasını inşa ediyoruz. İstanbul 2027 yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor ve önümüzdeki yılı büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul 2027 Avrupa Oyunları logosu tanıtıldı - Son Dakika

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