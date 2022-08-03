2030 Dünya Kupası için Güney Amerika'nın dört ülkesinden ortak başvuru geldi

Dört Güney Amerika ülkesi, 2030 Dünya Kupası'nı düzenleyebilmek için resmen aday oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlendiği basın toplantısında söz konusu başvurunun yapıldığını belirterek, "Kıtamız için bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Uruguay'ın, 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını ve turnuvayı kazandığını belirten Dominguez, "Bu turnuva, 100 yaşına tarihinde sadece bir kez gelecek. Bu fırsat iyi değerlendirilmeli ve Dünya Kupası yeniden evine dönmeli" açıklamasında bulundu.

2024'TE BELLİ OLACAK

Bu yıl Katar'ın, 2026'da Kanada, Meksika ve ABD'nin ortak düzenleyeceği Dünya Kupası'na 2030'da ev sahipliği yapacak ülke veya ülkelerin 2024'te duyurulması bekleniyor. İspanya ile Portekiz de 2030'daki turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için daha önceden başvuruda bulunmuştu.