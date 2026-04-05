21. Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı

05.04.2026 18:22
Antalya'da düzenlenen maratona 82 ülkeden 10 bin sporcu katıldı, dereceye girenler ödüllendirildi.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 82 ülkeden 10 binden fazla koşucunun katılımıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda düzenlenen maraton profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Yüzüncü Yıl Caddesi'ndeki Cam Piramit önünden başlayan yarışlarda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindeki kent protokolü de yer aldı.

Organizasyonda, 82 ülkeden 10 binden fazla sporcu, maraton, yarı maraton, 10 ve 5 kilometre ile TeamRun kategorilerinde ter döktü.

Maratonda yürüme ve görme engellilerin yanı sıra bazı katılımcılar, kucaklarında çocukları, evcil hayvanları ve bebek arabalarıyla koştu.

Koşuların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Maratonda 42 kilometrede erkeklerde Üzeyir Söylemez birinci, Kirill Karpov ikinci ve Murat Kaya da üçüncü, kadınlarda ise Ekaterina Evgrafova birinci, Iuliia Demirdzhi ikinci ve Natalia Kahraman üçüncü oldu.

Yarışmada 21 kilometre kategorisinde Abdelali Bouazzaoui birinciliğe, Recep Berk Şenyurt ikinciliğe ve Mestan Turhan üçüncülüğe ulaşırken, kadınlarda Bernadette Dick birinciliği, Duygu Başkaya Sezer ikinciliği ve Elena Tokmakova da üçüncülüğü elde etti.

10 kilometre yarışlarında ise birinci Yunus Emre Akkuş, ikinci Mustafa Bakır ve üçüncü Hakan Tazegül olurken, kadınlar 10 kilometre koşusunda Victoria Samylova birinci, Ceren Yılmaz ikinci ve Valeriia Belimovo üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan Anatolia Hospital isim ve sağlık sponsorluğuyla maratona destek verdi.

Kaynak: AA

