21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi - Son Dakika
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21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi

13.06.2022 19:33
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Şampiyonası kampı başladı.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Şampiyonası kampı başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, İtalya'nın ev sahipliğinde 12-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için Ankara'da kampa girdi.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya, Danimarka ve İsrail ile mücadele edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Lila Şengün, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Elisa Tuana Köse, Mehtap Öztunalı, Derin Ezgi Taşdemir, Pelin Eroktay, Aybüke Güldenoğlu, İpar Kurt, Karmen Aksoy, Bengisu Aygün, Ece Su Soner, Seher Aksoy, Gülce Güçtekin, Selin Adalı."

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Kaynak: AA

voleybol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için kampa girdi - Son Dakika

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