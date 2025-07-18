21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiran'daki organizasyonda milliler, ev sahibi Arnavutluk'un yanı sıra Kosova ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda sıralamayı birinci sırada tamamlayacak takım şampiyon olacak.

Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:

20 Temmuz Pazar:

18.00 Türkiye-Bulgaristan

22 Temmuz Salı:

20.30 Arnavutluk-Türkiye

23 Temmuz Çarşamba:

18.00 Türkiye-Kosova

Kadro

Pasörler: Beril Çoban, Nisa Nur Yılmaz

Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Nisan Barut, Ezel Balık

Smaçörler: Liza Safranova, Bianka İlayda Mumcular, Eylül Durgun, Nehir Döngez

Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef