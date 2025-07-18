21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiran'daki organizasyonda milliler, ev sahibi Arnavutluk'un yanı sıra Kosova ve Bulgaristan ile karşılaşacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda sıralamayı birinci sırada tamamlayacak takım şampiyon olacak.
Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:
20 Temmuz Pazar:
18.00 Türkiye-Bulgaristan
22 Temmuz Salı:
20.30 Arnavutluk-Türkiye
23 Temmuz Çarşamba:
18.00 Türkiye-Kosova
Kadro
Pasörler: Beril Çoban, Nisa Nur Yılmaz
Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta oyuncular: Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Nisan Barut, Ezel Balık
Smaçörler: Liza Safranova, Bianka İlayda Mumcular, Eylül Durgun, Nehir Döngez
Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef
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