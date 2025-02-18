21 Yıllık Mücadele: Fedakar Anne Oğlunu Şampiyonluklara Taşıyor - Son Dakika
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Spor

21 Yıllık Mücadele: Fedakar Anne Oğlunu Şampiyonluklara Taşıyor

Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Nuray Eğilmez, serebral palsi hastası oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'i 21 yıldır destekleyerek, onun başarılarına ortak oluyor. Güne erken saatlerde kalkan anne ve oğlu, birlikte antrenman yaparak birçok şampiyonluk elde etti.

18.02.2025 17:26
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- 57 yaşındaki fedakar anne, 21 yıldır oğluyla engelleri aşıp onu şampiyonluklara taşıyor

Oğlunun bir kulaç atması 21 yıllık yorgunluğunu siliyor

Oğlunun yıllardır hem antrenörü hem de arkadaşı

Mehmet Bakır Eğilmez: "Annem benim hayatımın merkezinde"

Nuray Eğilmez: "Gülüşü, yüzüşü beni mutlu ediyor, gururlanıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Nuray Eğilmez, serebral palsi hastası oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'i 21 yıldır sabah saat 6.30'da yüzme antrenmanlarına götürüyor. Avrupa ve ülke genelinde şampiyonluklar elde eden paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, "En büyük destekçim ve arkadaşım annem, hayatımın merkezinde. Gerek evde gerek dışarda sürekli yanımda" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Nuray Eğilmez, 1997 yılında doğan oğlu Mehmet Bakır Eğilmez'in serebral palsi hastası olduğunu öğrendi. Aldığı haberle oldukça üzülen anne Eğilmez, bir süre üzüntüsünü bir kenara bırakıp oğlunun gelişimi için araştırmalara başladı. Daha sonra oğlunu okula yazdıran Nuray Eğilmez, onunla birlikte derslere girdi. Annesinin desteğiyle iki üniversite bitiren Mehmet Bakır Eğilmez, 6 yaşında başladığı yüzmede ise birçok başarı elde etti. 2020 yılında eşini kaybeden Nuray Eğilmez, 5 yıldır çocuğuna tek başına destek oluyor.

21 yıldır güneş doğmadan antrenman için çıkıyorlar

Hali hazırda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Paralimpik Takımı'nın yüzücüsü olan 27 yaşındaki Mehmet Bakır Eğilmez'in, annesiyle müsabakalar için gezmediği ülke ve il kalmadı. 21 yıldır oğlunu sabah saat 4'te uyandıran ve kahvaltısını hazırlayan anne Nuray Eğilmez, saat 6.30'da evden çıkıyor. Güneş doğmadan yola koyulan anne ve oğul, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan havuzda antrenman yapıyor. Oğlunun attığı bir kulaç ile tüm yorgunluğunu unutan fedakar anne, tüm bunların yanında 21 yıldır içinde bulunduğu spordan öğrendikleri ile havuzun başında oğluna taktik vermeyi de ihmal etmiyor.

Mehmet Bakır Eğilmez: "En büyük destekçim ve arkadaşım annem oldu"

Başarıları ve annesinin desteği hakkında konuşan paralimpik yüzücü Mehmet Bakır Eğilmez, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezunum. Yaklaşık 6 yaşımdan beri yüzüyorum. Son 12 yıldır da profesyonel olarak yüzücülük yapıyorum. Türkiye'de birçok yerde şampiyon oldum. Belarus'ta da şampiyon oldum. Bu süreçte en büyük destekçim ve arkadaşım annem oldu. Annem benim hayatımın merkezinde. Gerek evde olsun gerek dışarda olsun sürekli yanımda, sürekli bana yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nuray Eğilmez: "Yüzmeye başlayınca 'Demek ki bu çocuk ilerleyecek' dedim"

Gelişimi için yüzmeye yönlendirdiği serebral palsi hastası oğluyla 21 yıldır antrenmanlara, şehir dışı ve yurt dışındaki müsabakalara giden 57 yaşındaki anne Nuray Eğilmez, "Oksijensiz kaldığı için serebral palsi hastası oldu. Bunu oğlum 2-2,5 yaşına geldiğinde anladım. Doktor serebral palsi dedikten sonra onu her yere götürdüm tedavi için. Sonra 6 yaşında yüzmeye başladık. 2017 yılında da tam anlamıyla yüzmeye başladı, yarışlara gidiyorduk. Türkiye şampiyonalarına da gittik. Sonra milli takım seçmelerine katıldı ve kazandı. 2019 yılında Belarus'a gitti, orada şampiyonalara katılarak madalyalar kazandı. Tabii ki bizi çok gururlandırdı. Böyle olunca biraz kendine geldi, biraz biraz konuşmaya başladı. Sonra yüzmeye de başlayınca 'Demek ki bu çocuk ilerleyecek' dedim" diye konuştu.

"Gülüşü, yüzüşü beni gerçekten çok mutlu ediyor"

Oğlunun tek bir gülüşü ile tüm yorgunluğunu unuttuğunu söyleyen anne Eğilmez, "Şu an 27 yaşında, 21 yıldır yüzüyor. Biz de emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim. Sabah erkenden kalkıyoruz, kahvaltı yaptıktan sonra havuza geliyoruz. Onun buraya geldiğindeki bir gülüşü, havuzda yüzüşü beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok gururlanıyorum. Hep şükrettim, 'Bu da benim imtihanım' dedim. Ama demek ki ilerlemek lazımmış, her zaman bu çocuğu hayata nasıl kazandırabilirim diye düşündüm. Onların sonucunda da ortaya bu çıktı" dedi.

Alper Toprak: "3 defa milli takımda yer aldı"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda görevli antrenör Alper Toprak ise Mehmet Bakır Eğilmez hakkında, "Mehmet Bakır Eğilmez, en ağır engelli gruplarından biri olan S-3 klasmanında yüzüyor. Bize göre normalde Mehmet'in bu performansta yüzmesi yüzde 5 ihtimaldeydi. Ancak hem ailesinin hem bizlerin hem de havuz ekibinin yüksek gayretiyle şu an bu duruma geldi. 3 defa milli takımda yer aldı, hala da hazırlanıyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde de yeniden milli formayı giyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Bakır, Eskişehir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21 Yıllık Mücadele: Fedakar Anne Oğlunu Şampiyonluklara Taşıyor - Son Dakika

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