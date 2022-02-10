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22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım - Son Dakika

22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım

10.02.2022 13:41
22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım

"Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 13 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

"Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" sloganı ile düzenlenen 22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 13 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde 22. Alanya Atatürk Alanya Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 13 Şubat Pazar günü Alanya Anıt önünde yapılacak.

12 Şubat Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında Alanya Belediye Binası arkasında yarışmacılara göğüs numaraları verilecek. 13 Şubat Pazar günü saat 08.00 ile 15.00 arasında Atatürk Caddesi ve Tosmur Kavşağı arası yol çift taraflı olarak trafiğe kapalı olacak. - ANTALYA

22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım
22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım
22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım
22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım
22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım

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Mustafa Kemal Atatürk, Alanya Belediyesi, Alanya, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 22. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu için geri sayım - Son Dakika Spor


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