22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Yalova'da Tamamlandı - Son Dakika
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22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Yalova'da Tamamlandı

22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Yalova\'da Tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Yalova'da sona erdi. Tatil Park Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyona 30 ülkeden 64 takım katıldı. Erkeklerde İsveçli Jacob Hölting Nilsson-Elmer Andersson birinci olurken, Norveçli Adrian Mol-Even Stray Aas ikinci, Fransız Arthur Canet-Teo Libero Rotar üçüncü oldu. Kadınlarda ise Çekya'dan Katerina Pavelkova-Anna Pavelkova birinci, Polonya'dan Malgorzata Ciezkowska-Urszula Lunio ikinci, Letonya'dan Liva Ebere-Deniela Konstantinova üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç ve diğer ilgililer takdim etti.

10.06.2024 13:43
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22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Yalova'da tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Tatil Park Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyona 30 ülkeden 64 takım katıldı.

Erkeklerde İsveçli Jacob Hölting Nilsson-Elmer Andersson birinci, Norveçli Adrian Mol-Even Stray Aas ikinci, Fransız Arthur Canet-Teo Libero Rotar üçüncü oldu.

Kadınlarda organizasyonu Çekya'dan Katerina Pavelkova-Anna Pavelkova birinci, Polonya'dan Malgorzata Ciezkowska-Urszula Lunio ikinci, Letonya'dan Liva Ebere-Deniela Konstantinova ise üçüncü tamamladı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç ve diğer ilgililer takdim etti.

Kaynak: AA

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