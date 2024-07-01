22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Ukrayna'yı 3-0 Yendi

Spor

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 29 Haziran Cumartesi günü hayatını kaybeden TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun anısına sahaya siyah kurdeleyle çıktı. Müsabaka başlamadan önce ise Ahmet Göksu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Grup müsabakalarını Lecce şehrinde oynayan milli takım, şampiyonadaki ilk maçında Ukrayna'yı 25-21, 25-13 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat TSİ 19.00'da Letonya'yla karşılaşacak. Müsabaka İtalya Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.