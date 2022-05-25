22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin

Altay Bayındır'ın yokluğunda bu sezon birçok maçta Fenerbahçe kalesini koruya Berke Özer, sarı-lacivertlilerden resmen ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki kaleci yayınladığı mesajla sarı-lacivertlilere veda etti.

"AYRILMAK BENİM İÇİN GERÇEKTEN ZOR"

Berke Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe Ailem, kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçem'den ayrılıyorum. Duygularım karmakarışık. Ne anlatsam ne söylesem eksik olacak. Kendimi bildim bileli, renklerini her gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise büyük bir gurur ile sırtımda formasını, kalbimde armasını taşıdığım çocukluk aşkımdan ayrılmak benim için gerçekten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana her zaman ardına kadar açık.

"BU AYRILIK ASLA BİR VEDA DEĞİL"

Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek için de çok çalıştım. Sevgili ailem, Fenerbahçem'e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe'nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."