Elazığ FK, Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.
Arhavi ilçe stadında oynanan maçta 23 Elazığ FK 81. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaleciye takıldı. 90 dakika sonunda gol sesi gelmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.
23 Elazığ FK grubun ikinci haftasında evinde Bornova 1877'yi ağırlayacak. - ELAZIĞ
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