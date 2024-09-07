Elazığ FK, Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Elazığ FK, Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sezona 1 puanla başlayan Elazığ FK, ikinci haftada Bornova 1877'yi evinde ağırlayacak.

07.09.2024 19:07
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TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.

Arhavi ilçe stadında oynanan maçta 23 Elazığ FK 81. Dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaleciye takıldı. 90 dakika sonunda gol sesi gelmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

23 Elazığ FK grubun ikinci haftasında evinde Bornova 1877'yi ağırlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ FK, Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ FK, Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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